 Tragedia en “ceremonia ancestral”: Buscan a adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/08/2025 09:24

Tragedia en “ceremonia ancestral”: Buscan a adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén

El hecho ocurrió cuando la menor fue arrastrada por la corriente y otros dos adultos acudieron a socorrerla. Uno de ellos también permanece extraviado.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Un amplio operativo de búsqueda se está llevando a cabo en la ribera del río Pilmaiquén, a raíz de la desaparición de una menor de 14 años y un adulto de 49 años, que fueron arrastrados por el caudal.

Según señaló Carabineros, el hecho ocurrió el martes en el sector Maihue (Quintuante), comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, durante la realización de una “ceremonia ancestral” en la que participó un grupo de 10 personas.

Tras el extravío, se activó un operativo de búsqueda que continuará la jornada de este miércoles con participación de GOPE Los Rios, Samu, Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) Municipalidad Río Bueno y GERSA La Unión.

Arrastrados por la corriente

Acorde a lo detallado por Carabineros, el grupo se encontraba realizando la ceremonia, para la cual los participantes debían sumergirse en las aguas del río.

“Según primeros antecedentes recabados en el lugar, en el desarrollo de esta actividad, una menor de 14 años aproximadamente fue arrastrada por las aguas”, reportó la institución.

En la misma línea, indicaron que la adolescente intentó ser “auxiliada por la madre y una tercera persona, quienes producto de la fuerza del caudal, también son arrastradas río abajo”.

“A las 16:50 horas, de las tres personas arrastradas por el caudal del río Pilmaiquén, la madre de la menor, de iniciales G.A.C.S.(48) logró salir por sus propios medios, siendo auxiliada por personal de Carabineros”, agregaron respecto al caso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso detalles inéditos del estado del matrimonio del animador, luego de que este reconociera que le fue infiel hace un par de semanas con una DJ.

20/08/2025

Continúa la polémica: Tiktoker venezolana cuestionó revelación de género en Embalse El Yeso

La organización de la fiesta abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades en áreas protegidas.

20/08/2025

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025