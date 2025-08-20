Tragedia en “ceremonia ancestral”: Buscan a adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén - Chilevisión

El hecho ocurrió cuando la menor fue arrastrada por la corriente y otros dos adultos acudieron a socorrerla. Uno de ellos también permanece extraviado.

Un amplio operativo de búsqueda se está llevando a cabo en la ribera del río Pilmaiquén, a raíz de la desaparición de una menor de 14 años y un adulto de 49 años, que fueron arrastrados por el caudal.

Según señaló Carabineros, el hecho ocurrió el martes en el sector Maihue (Quintuante), comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, durante la realización de una “ceremonia ancestral” en la que participó un grupo de 10 personas.

Tras el extravío, se activó un operativo de búsqueda que continuará la jornada de este miércoles con participación de GOPE Los Rios, Samu, Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) Municipalidad Río Bueno y GERSA La Unión.

Arrastrados por la corriente

Acorde a lo detallado por Carabineros, el grupo se encontraba realizando la ceremonia, para la cual los participantes debían sumergirse en las aguas del río.

“Según primeros antecedentes recabados en el lugar, en el desarrollo de esta actividad, una menor de 14 años aproximadamente fue arrastrada por las aguas”, reportó la institución.

En la misma línea, indicaron que la adolescente intentó ser “auxiliada por la madre y una tercera persona, quienes producto de la fuerza del caudal, también son arrastradas río abajo”.

“A las 16:50 horas, de las tres personas arrastradas por el caudal del río Pilmaiquén, la madre de la menor, de iniciales G.A.C.S.(48) logró salir por sus propios medios, siendo auxiliada por personal de Carabineros”, agregaron respecto al caso.