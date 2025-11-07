 Triple crimen en La Reina: Jorge Ugalde se someterá a un examen psiquiátrico y psicológico - Chilevisión
07/11/2025

Triple crimen en La Reina: Jorge Ugalde se someterá a un examen psiquiátrico y psicológico

Ugalde es el cuñado y tío de las víctimas y quien dio aviso a Carabineros. Sin embargo, tras avanzar la investigación pasó a estar imputado y fue formalizado, quedando en prisión preventiva.

Jorge Ugalde Parragez es por el momento el único detenido por el triple crimen en La Reina donde perdieron la vida Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

Ugalde es el cuñado y tío de las víctimas y quien dio aviso a Carabineros. Sin embargo, tras avanzar la investigación pasó a estar imputado y fue formalizado, quedando en prisión preventiva.

El hombre ha sido cuestionado por su frialdad al momento de dar aviso a los funcionarios policiales, ya que no llamó de manera desesperada a pesar de informar que encontró en la casa los tres cuerpos y tampoco indicó en un primer momento que se trataba de familiares.

El abogado Marcelo Castillo, defensor de Ugalde, conversó con CHV Noticias y afirmó: "No me parece que se hagan análisis o críticas de acuerdo a rasgos de personalidad de una persona que es introvertida para hacerla parecer eventualmente como un psicópata o un perverso sin tener todavía ninguna pericia psiquiátrica". 

Por este motivo se indicó que se le va a pedir un examen psiquiátrico y psicológico, el cual no tiene nada que ver con una eventual imputabilidad, ya que su defensa no reconoce a Jorge Ugalde como autor del triple crimen y aseguraron que seguirán cuestionando las hipótesis de la Fiscalía.

