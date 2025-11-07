 FOTOS | Cámaras de seguridad captan momento en que Jorge Ugalde compra máscara y pistola de juguete antes del crimen de La Reina - Chilevisión
07/11/2025 13:07

FOTOS | Cámaras de seguridad captan momento en que Jorge Ugalde compra máscara y pistola de juguete antes del crimen de La Reina

Los registros muestran al psicólogo adquiriendo una pistola y una máscara el mismo día del crimen, elementos que fueron encontrados en el sitio del suceso.

Publicado por CHV Noticias

A varios días de la detención de Jorge Ugalde, presunto autor del triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, se han seguido conociendo antecedentes sobre qué hizo las horas previas y posteriores al crimen.

El sujeto, de profesión psicólogo, quedó en prisión preventiva principalmente por la vinculación de una máscara con sangre de una de las víctimas hallada en su habitación.

En su más reciente emisión, el matinal Contigo en la Mañana dio a conocer imágenes de Ugalde comprando una serie de objetos en un centro comercial chino.

Dichas adquisiciones ocurrieron en un local comercial ubicado a pocas cuadras de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos. Ocurrieron, además, el mismo día del crimen. 

Los registros corresponden a cámaras de seguridad y muestran al hombre entrando a la tienda y esperando en el mesón.

Entre los objetos adquiridos por Ugalde estarían la propia máscara, junto con una pistola de juguete.

Una de las hipótesis principales que se ha instalado en el caso es que el homicida habría hecho uso de esos elementos para fingir un robo al interior de la casa o intentar pasar desapercibido.

Mira acá las fotos:

