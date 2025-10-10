 Senadora María José Gatica confirmó que le diagnosticaron cáncer: “El camino puede ser desafiante” - Chilevisión
Senadora María José Gatica confirmó que le diagnosticaron cáncer: "El camino puede ser desafiante"
10/10/2025 07:22

Senadora María José Gatica confirmó que le diagnosticaron cáncer: “El camino puede ser desafiante”

La senadora de Renovación Nacional dio a conocer la noticia a través de Instagram, donde señaló que estará con licencia médica mientras reciba tratamiento.

Publicado por Gabriela Valdés

La senadora María José Gatica (RN) dio a conocer el jueves, a través de sus redes sociales, que fue diagnosticada con cáncer, por lo que se mantendrá temporalmente alejada de sus labores parlamentarias mientras continúa con su tratamiento.

La senadora de Renovación Nacional indicó mediante una publicación de Instagram que "hace unas semanas, me hice una mamografía y, lamentablemente, el resultado no fue el esperado".

"Hoy, he sido intervenida quirúrgicamente, y aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios. Creo en un Dios que sana, salva y perdona", añadió.

En esa línea, la senadora señaló que "durante mi recuperación, estaré con licencia médica durante un tiempo, pero en la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos".

"Quiero pedirles que me tengan presente en sus oraciones. Su apoyo y compañía significan mucho para mí", solicitó a sus seguidores.

"Un abrazo a todos, y por favor, no olviden hacerse la mamografía. La prevención y la detección temprana son fundamentales para la salud", finalizó Gatica. 

