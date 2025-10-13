 “Rubia, de colegio privado...”: El día en que Carolina del Real entregó su testimonio en CHV - Chilevisión
13/10/2025 11:40

“Rubia, de colegio privado...”: El día en que Carolina del Real entregó su testimonio en CHV

En el año 2017, la historia de Carolina del Real se convirtió en un testimonio que fue entregado en el programa Inspiradores de Chilevisión, donde emocionó profundamente al público y desestigmatizó la enfermedad.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo se confirmó la muerte de la influencer y activista por la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Carolina del Real.

La mujer que tenía 45 años de edad fue diagnosticada en el 2010 con dicha enfermedad y desde entonces dedicó su vida a desestigmatizar la patología.

El potente testimonio de Carolina del Real

Incluso entregó su testimonio en el programa Inspiradores de Chilevisión, momento que se ha reviralizado en redes sociales por la frase: "Yo, mujer de ojos verdes, rubia, de colegio privado, apellido compuesto y segundo apellido inglés, yo tengo VIH".

En dicha instancia, del Real explicó:"A mí no me dijeron que tenía VIH, a mí me dijeron cuando me estaba muriendo, con una neumonía el 1 de noviembre para el cumpleaños de mi mamá que yo tenía SIDA, porque estaba en etapa de SIDA".

Previo al diagnóstico, Carolina explicó cómo empezó a tener una serie de malestares para los cuales no había respuesta, hasta que un médico joven decidió hacer el test de ELISA que detectó su enfermedad.

"Esa noticia (...) es la que le cambió la mirada a mi papá para siempre, es la que como familia fue una estocada, para mi familia, no tanto para mí ¿Para mi familia? Tremenda", relató del Real, que impactó al público en aquella ocasión.

Mientras los presentes se emocionaron visiblemente, Carolina explicó que utilizaba pastillas anticonceptivas para prevenir un embarazo, pero no recordaba que alguien le hubiese explicado sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

"Fue no entender cómo, si yo hice todo bien (...) Quería casarme, perdí mi virginidad a los 20 años con un pololo que conocía de los 16. Después estuve con 'El iluminado'. Tres años con el rockero, ¿Cómo yo? Que además llevaba un año en cama, o sea estaba a punto de recuperar mi virginidad más o menos, tenía SIDA y me iba a morir", comentó.

En esa misma línea, agregó: "Yo podría decir ¿Por qué a mí? Bueno, y ¿por qué a mí no? Porque soy rubia, porque tengo los ojos verdes, porque fui a un colegio privado, porque tengo una familia que me protegió, claro, que me educó, pero me educó de otras cosas".

Finalmente, la historia de vida de Carolina no solo sacó aplausos entre el público, sino que también se convirtió en un libro titulado: "#YoTengoVIH: Mi Verdad".

Revive acá el testimonio completo de Carolina del Real:

