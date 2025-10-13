A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH - Chilevisión

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

Durante la noche de este domingo se confirmó el fallecimiento de Carolina del Real, influencer y activista chilena que participó en la lucha contra la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

A través de un escueto comunicado que se publicó en redes sociales, sus cercanos informaron el deceso y entregaron información sobre los actos fúnebres que se realizarán este lunes.

Murió Carolina del Real a los 45 años

Así, indicaron que "con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Carolina del Real Robinson" y luego anunciaron que este lunes 13 de octubre se realizará una misa en su honor en la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, cuya dirección es La Capitanía 473 en la comuna de Las Condes.

Posteriormente, a las 15:00 horas se llevará a cabo el funeral en el cementerio Parque del Recuerdo y hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

Del Real anunció en septiembre de 2013 su diagnóstico de VIH con una publicación que mencionaba: "Yo, mujer de ojos verdes, rubia, de colegio privado, apellido compuesto. Yo tengo SIDA desde el año 2010".

Desde aquel entonces se enfocó activamente en la prevención del VIH, generando conciencia social, desestigmatizando la enfermedad y realizando charlas. Incluso escribió un libro llamado "#YoTengoVIH" donde cuenta su historia.

