Revelan la causa de muerte de los cinco turistas fallecidos en Torres del Paine - Chilevisión

20/11/2025 16:05

Revelan la causa de muerte de los cinco turistas fallecidos en Torres del Paine

El fiscal regional de Magallanes y Antártica Chilena entregó detalles de los avances de la investigación y confirmó las causas del deceso de los senderistas a los que se les perdió la pista en uno de los senderos del Parque Nacional Torres del Paine.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este jueves se conocieron nuevos detalles de la tragedia que cobró la vida de cinco turista en el Parque Nacional Torres del Paine.

En medio la investigación se estableció la causa de muerte de los senderistas que se reportaron desaparecidos el lunes 17 de noviembre.

 Las víctimas fatales corresponden a dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una turistas de origen británico y fueron identificados como:

  • Cristina Calvillo Tovar (México)
  • Julián García Pimentel (México)
  • Victoria Bond (Reino Unido)
  • Nadine Lichey (Alemania)
  • Andreas Von Pein (Alemania)

Turistas murieron de hipotermia 

Cristián Crisosto el fiscal regional de Magallanes y Antártica Chilena, confirmó la causa de muerte de los cinco turistas, la que se atribuyó a hipotermia

“Podemos confirmar, a esta altura de la investigación, que la causa de muerte de las cinco personas se refería a una hipotermia”, detalló en diálogo con la prensa. 

Sobre la investigación informó que de manera preliminar “estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba que nos permitan poder seguir esta investigación. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa, puesto que hay mucha información y esa información la tenemos que ir acompañando a la carpeta de investigación”.

Cabe recordar que los turistas se encontraban recorriendo el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, circutio también denominado como la "O".

Según expertos, la  tragedia se desató debido al cambio en las condiciones climáticas que se presentaron durante la jornada, en la que se registraron vientos de 190 km/h y nevazones de gran intensidad. 

