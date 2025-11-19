“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine - Chilevisión

Claudio Prieto, director nacional de Socorro Andino, se refirió a la tragedia en Torres del Paine y explicó cómo influyeron las condiciones meteorológicas en el inestable clima del parque ubicado en la comuna de Puerto Natales.

"Sostenidos los vientos de 190 km/h, que eso es algo terrible para el cuerpo en cuanto a la pérdida de calor, estamos pensando que puedes perder por convección una cantidad de calor impresionante si no esperabas esa cantidad de viento", explicó a CHV Noticias.

Según teorizó el experto en rescate, "quizás (las víctimas) no estaban con el equipo adecuado". Por esta razón, agregó, "nosotros siempre hacemos la insistencia a todo el mundo que lo primero que deben ver antes de una salida es la meteorología":

En esa línea, el experto también reconoció la dificultad para escalar el tramo donde murieron los turistas, que es el Paso John Garner, uno de los pasos más famosos del Circuito Completo del parque y que cuenta con vistas al Glaciar Grey.

"El paso al que se está refiriendo el accidente está a 1.200 metros de altura, que es bajo la media y eso lo podemos encontrar (por ejemplo) a la mitad del Parque Mahuida, para que la gente entienda, en los faldeos de la cordillera" de Santiago.

No es tan alto, complementó, pero sí dijo que el clima suma una importante complejidad adicional. "Pero para la zona en que sucedió, más las condiciones meteorológicas, eso es una zona que nosotros catalogamos de alta montaña", zanjó.

Tragedia en Torres del Paine: "La zona es muy, muy aislada"

A raíz de la magnitud de la emergencia, cabe recordar que el delegado presidencial regional de Magallanes declaró el cierre del macizo Paine junto con los sectores como campamentos Coirón y Grey, y confirmó gestiones consulares con Cancillería para asistir a las familias.

La alcaldesa Anahí Cárdenas aseguró que "ya terminó la búsqueda" y que "es un circuito súper complicado que obviamente se necesita venir con ropa adecuada, un poco preparado".

El jefe de Zona de Magallanes, general Marco Alvarado, aseveró que "las condiciones climáticas no están para operar en la vía aérea, el helicóptero no está en condiciones de operar, esperemos que durante el transcurso de mañana (hoy miércoles) quede en vuelo".

En tanto el director de Senapred de Magallanes, Juan Carlos Andrades, indicó que "hay que recalcar que la zona de búsqueda en este minuto es una zona muy, muy aislada".

"Las condiciones climáticas van a estar mejor que ayer al día de hoy, pero ya mañana vamos a tener una situación de bajas temperaturas, pero no tanto viento en relación a lo que pasa el día de hoy", dijo, en referencia a esta jornada.

Finalmente, agregó que este miércoles "vamos a mantener la lluvia, agua nieve en la zona con vientos menores de cuarenta, por lo tanto estarían mejores condiciones”.