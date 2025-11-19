 “Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine - Chilevisión
Minuto a minuto
“Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí “Las condiciones se volvieron extremas”: Sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine relató minutos previos al desenlace fatal “Estamos devastados”: El desgarrador mensaje de amigo de una de las víctimas de la tragedia de Torres del Paine Reembolso por votos: cuánto dinero recibirán los candidatos presidenciales Cámara capta momento exacto de choque y volcamiento de ambulancia en Osorno: Menor de dos años resultó herido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/11/2025 08:16

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

Publicado por CHV Noticias

Claudio Prieto, director nacional de Socorro Andino, se refirió a la tragedia en Torres del Paine y explicó cómo influyeron las condiciones meteorológicas en el inestable clima del parque ubicado en la comuna de Puerto Natales.

"Sostenidos los vientos de 190 km/h, que eso es algo terrible para el cuerpo en cuanto a la pérdida de calor, estamos pensando que puedes perder por convección una cantidad de calor impresionante si no esperabas esa cantidad de viento", explicó a CHV Noticias.

Según teorizó el experto en rescate, "quizás (las víctimas) no estaban con el equipo adecuado". Por esta razón, agregó, "nosotros siempre hacemos la insistencia a todo el mundo que lo primero que deben ver antes de una salida es la meteorología":

En esa línea, el experto también reconoció la dificultad para escalar el tramo donde murieron los turistas, que es el Paso John Garner, uno de los pasos más famosos del Circuito Completo del parque y que cuenta con vistas al Glaciar Grey.

"El paso al que se está refiriendo el accidente está a 1.200 metros de altura, que es bajo la media y eso lo podemos encontrar (por ejemplo) a la mitad del Parque Mahuida, para que la gente entienda, en los faldeos de la cordillera" de Santiago.

No es tan alto, complementó, pero sí dijo que el clima suma una importante complejidad adicional. "Pero para la zona en que sucedió, más las condiciones meteorológicas, eso es una zona que nosotros catalogamos de alta montaña", zanjó.

Tragedia en Torres del Paine: "La zona es muy, muy aislada"

A raíz de la magnitud de la emergencia, cabe recordar que el delegado presidencial regional de Magallanes declaró el cierre del macizo Paine junto con los sectores como campamentos Coirón y Grey, y confirmó gestiones consulares con Cancillería para asistir a las familias.

La alcaldesa Anahí Cárdenas aseguró que "ya terminó la búsqueda"  y que "es un circuito súper complicado que obviamente se necesita venir con ropa adecuada, un poco preparado".

El jefe de Zona de Magallanes, general Marco Alvarado, aseveró que "las condiciones climáticas no están para operar en la vía aérea, el helicóptero no está en condiciones de operar, esperemos que durante el transcurso de mañana (hoy miércoles) quede en vuelo".

En tanto el director de Senapred de Magallanes, Juan Carlos Andrades, indicó que "hay que recalcar que la zona de búsqueda en este minuto es una zona muy, muy aislada".

"Las condiciones climáticas van a estar mejor que ayer al día de hoy, pero ya mañana vamos a tener una situación de bajas temperaturas, pero no tanto viento en relación a lo que pasa el día de hoy", dijo, en referencia a esta jornada.

Finalmente, agregó que este miércoles "vamos a mantener la lluvia, agua nieve en la zona con vientos menores de cuarenta, por lo tanto estarían mejores condiciones”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025
Publicidad