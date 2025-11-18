 “No hay ninguna persona que....”: Alcaldesa expuso hipótesis tras fatal tragedia en Torres del Paine - Chilevisión
18/11/2025 18:44

“No hay ninguna persona que....”: Alcaldesa expuso hipótesis tras fatal tragedia en Torres del Paine

Anahí Cárdenas aseguró que las condiciones climáticas en la zona influyeron en la tragedia que ocurrió este lunes en Torres del Paine y expuso otros factores.

Publicado por CHV Noticias

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, conversó en exclusiva este martes con CHV Noticias y explicó la hipótesis detrás de la tragedia que terminó con cinco turistas muertos en dicha comuna.

Los cuatro sobrevivientes se encuentran actualmente en refugios recibiendo asistencia, mientras que las víctimas fatales son dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y un británico.

¿Cuál es la hipótesis detrás de la tragedia en Torres del Paine?

"Ya terminó la búsqueda", expresó la alcaldesa Cárdenas, quien además expuso su hipótesis: "Es un circuito súper complicado que obviamente se necesita venir con ropa adecuada, un poco preparado, pero por lo general todos los extranjeros que vienen a visitar Torres del Paine vienen preparados, saben a lo que vienen a hacer: el trekking".

En esa misma línea, aseguró que el principal problema fueron las condiciones climáticas presentes en la zona: "Hubo mucho viento, nieve, bajas temperaturas, obviamente yo creo que no hay ninguna persona que resista".

Además, la edil expuso nuevos antecedentes: "No iban con un guía, no era un grupo, iban individualmente caminando".

Cabe destacar que los senderistas estaban en el Circuito Dickson, también conocido como "Circuito O", puesto que rodea completamente el Macizo Paine.

Se estima que puede recorrerse en un total de 8 días con un guía especializado y se trata de una ruta para senderistas avanzados, dado que requiere un estado físico con mayor preparación y experiencia que permita saber cómo actuar ante la variabilidad del clima presente en la zona.

