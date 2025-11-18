“Please help”: El desesperado llamado de una turista atrapada que alertó de la tragedia en Torres del Paine - Chilevisión

Durante la noche del lunes, cuando aún no se conocía sobre la magnitud de la tragedia, una usuaria publicó un dramático mensaje en un grupo de difusión sobre las Torres del Paine.

Siguen conociéndose antecedentes sobre la tragedia en las Torres del Paine y recientemente ha reflotado un supuesto llamado de ayuda de una persona a través de redes sociales.

Cerca de las 20:30 horas, una usuaria identificada como Anja Flamer-Caldera publicó un mensaje a través de un grupo de Facebook sobre las Torres del Paine.

En el mensaje, la usuaria reveló información trascendental sobre el hecho, así como de la cifra de desaparecidos, detalles del rescate o de las condiciones climáticas en la zona.

"Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Gardner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente", comenzó relatando.

La usuaria explicó que cerca de la tarde-noche las condiciones dificultaron el retorno de los turistas, especialmente por la caída de nieve y los vientos sobre 190 km/h.

Usuaria detalló primeras labores de rescate

Luego de que se notificaran personas atoradas y extraviadas, la mujer afirmó que un contingente de entre 20 y 25 personas se trasladó para ayudar, pero que no es suficiente.

"Creemos que hay al menos 5 personas sin encontrar; una está rescatada ahora, pero está inconsciente. Se encuentran entre Los Perros y la cima del paso", indicó.

"Necesitamos ayuda urgente, tanto escaladores como turistas corren peligro de muerte debido a la situación actual (...) Necesitamos más ayuda. Es muy difícil obtener información sobre los servicios de rescate aquí. Por favor, contáctame inmediatamente si pueden ayudar", expresó.

Alcaldesa de Torres del Paine revelá cuál fue la primera alerta desde la zona de la tragedia

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas confirmó en entrevista con CHV Noticias, que un llamado desde un teléfono satelital al director de Senapred, fue la primera alerta que recibieron desde la zona de la tragedia.

"El director de Senapred se comunicó conmigo, porque nosotros como hemos seguido los protocolos, levantar la alerta y convocar al Cogrid cominal", señaló la edil.