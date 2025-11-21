Rechazan entrega de cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su hermana imputada: Esta es la razón - Chilevisión

La justicia le dio un revés a Trinidad Cruz-Coke en su intento de recibir el cuerpo de su hermano. La Corte de Apelaciones rechazó esta solicitud.

Tras varios días de disputas legales e incertidumbre, la justicia determinó que el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke no sea entregado a su hermana Trinidad, una de las imputadas en la causa.

El entorno de la mujer, concretamente su hijo, había presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La acción judicial tenía por objetivo que los restos de la víctima del triple crimen de La Reina —hoy en el Servicio Médico Legal— fueran entregados a ella.

Sin embargo, el tribunal de alzada declaró la nulidad de la acción judicial e indicó que la determinación es decisión del Ministerio Público.

Corte de Apelaciones niega recurso y decisión será de Fiscalía

Con el revés judicial para Trinidad Cruz-Coke, ahora la decisión final sobre el destino del cuerpo recaerá en el Ministerio Público.

Hace días, el propio fiscal de la causa, Francisco Lanas, había permitido que el retiro del cuerpo lo haga un primo en segundo grado del fotógrafo fallecido.

Este familiar estaría alineado con la exesposa de Cruz-Coke, quien buscaría que el entierro sea junto a sus hijos, tal como lo pidió el círculo cercano en una carta firmada hace unos días.

Mira acá el momento