Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante - Chilevisión

La justicia otorgó la cautelar más gravosa tras una audiencia realizada el día de hoy.

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó prisión preventiva para la mujer acusada de cometer un doble parricidio contra sus hijos la semana pasada.

La mujer recibió la medida cautelar más gravosa tras la audiencia en la que Fiscalía intervino y destapó unos mensajes que darían cuenta del crimen.

La justicia acogió la solicitud del ente persecutor al considerar que la mujer constituye un peligro para la sociedad. Asimismo, fijó un plazo de 150 días para la investigación.

De todas maneras, antes de cumplirse el plazo habrá una nueva audiencia, la cual quedó fijada para el 5 de noviembre y donde se estudiará su imputabilidad.

Así fue el presunto doble parricidio en Chiguayante

El hecho ocurrió el pasado 26 de septiembre en la vivienda que la mujer compartía con las dos víctimas.

Según antecedentes revelados en la propia audiencia, la mujer le habría dado muerte a ambos —una de 39 años y otro de 33, quien falleció días después— utilizando armas de fuego diferentes.

Los cuerpos fueron encontrados por el papá de los fallecidos y la mujer fue detenida poco después portando un arma en la región del Ñuble.