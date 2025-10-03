“Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante - Chilevisión

En la audiencia de formalización se dieron a conocer los impactantes mensajes que tuvo la mujer imputada con el padre de las víctimas, tras haber presuntamente perpetrado el ataque.

Este lunes la justicia llevó a cabo la formalización de una mujer imputada de cometer un doble parricidio contra sus hijos en Chiguayante.

El caso, destapado la semana pasada, conoció este viernes nuevos antecedentes.

Y es que en medio de la audiencia, Fiscalía desclasificó un intercambio de mensajes entre la acusada y el padre de las dos víctimas, justo momentos después de presuntamente haber perpetrado el crimen.

En el diálogo revelado, la mujer escribió el siguiente mensaje: "Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude; estoy lejos de mi perrito, no sé qué hacer".

Según la interpretación del ente persecutor, esto daría cuenta del arrepentimiento de la mujer.

A eso, por el mismo chat, el padre de las dos víctimas contestó: "Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola".

Revelan nuevos antecedentes de presunto doble parricidio

Otro de los datos destapados en la instancia judicial fue la revelación de que la mujer habría dado muerte a sus hijos con armas de fuego diferentes —dos revólveres, uno calibre .22 y otro .32—.

Recordemos que la primera víctima correspondía a la hija mayor de la imputada, quien murió a causa de impactos balísticos el mismo día del presunto ataque.

Al día siguiente, tras varias horas internado en estado grave, perdió la vida el hijo de la acusada, también por heridas causadas con armas de fuego.