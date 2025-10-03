 “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 16:39

“Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante

En la audiencia de formalización se dieron a conocer los impactantes mensajes que tuvo la mujer imputada con el padre de las víctimas, tras haber presuntamente perpetrado el ataque.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes la justicia llevó a cabo la formalización de una mujer imputada de cometer un doble parricidio contra sus hijos en Chiguayante.

El caso, destapado la semana pasada, conoció este viernes nuevos antecedentes. 

Y es que en medio de la audiencia, Fiscalía desclasificó un intercambio de mensajes entre la acusada y el padre de las dos víctimas, justo momentos después de presuntamente haber perpetrado el crimen.

En el diálogo revelado, la mujer escribió el siguiente mensaje: "Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude; estoy lejos de mi perrito, no sé qué hacer".

Según la interpretación del ente persecutor, esto daría cuenta del arrepentimiento de la mujer.

A eso, por el mismo chat, el padre de las dos víctimas contestó: "Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola".

Revelan nuevos antecedentes de presunto doble parricidio

Otro de los datos destapados en la instancia judicial fue la revelación de que la mujer habría dado muerte a sus hijos con armas de fuego diferentes —dos revólveres, uno calibre .22 y otro .32—.

Recordemos que la primera víctima correspondía a la hija mayor de la imputada, quien murió a causa de impactos balísticos el mismo día del presunto ataque.

Al día siguiente, tras varias horas internado en estado grave, perdió la vida el hijo de la acusada, también por heridas causadas con armas de fuego.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025