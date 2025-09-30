 El detalle que delató a mujer acusada de parricidio: Dueña de negocio sospechó y llamó a Carabineros - Chilevisión
30/09/2025 14:21

El detalle que delató a mujer acusada de parricidio: Dueña de negocio sospechó y llamó a Carabineros

La mujer de 64 años fue detenida en un almacén en la región de Ñuble y es acusada de haber disparado y matado a sus dos hijos en su vivienda en la región del Biobío.

Publicado por CHV Noticias

La propietaria del almacén en el que fue capturada la mujer acusada de asesinar a balazos a sus dos hijos en Chiguayante, relató el comportamiento de la detenida que la hizo sospechar y alertar a Carabineros.

La locataria conversó con Radio BíoBío y explicó que la mujer de 64 años llegó hasta su negocio ubicado en la comuna de Coihueco, región de Ñuble, y le pidió usar su teléfono para llamar a su hermano.

En ese contexto, detalló que le llamó la atención que la mujer intentaba cubrir su rostro con el gorro de su polerón y mantuvo todo el tiempo las manos en su bolsillo, como si portara “un cuchillo o una navaja”.

El relato de la dueña del local

Según consignó el mismo medio, la locataria del negocio, Pamela Álvarez, fue quien alertó a Carabineros: “Ella venía caminando, venía de arriba hacia abajo y en eso que viene caminando entra al local”, parió diciendo.

“La saludo y me dice que quiere pedirme un favor, que necesita ubicar a su hermano, que si le puedo prestar mi teléfono para llamar a su hermano”, continuó.

Según explicó, la mujer no portaba un celular e intentaba ocultar su rostro, además, hubo un detalle que le llamó la atención: mantuvo sus manos en el bolsillo todo el tiempo, debido a esto, la locataria pensó “que tenía un cuchillo, una navaja”.

Fue este último punto el que levantó sus sospechas: “Esta señora no la he visto nunca, me está pidiendo que llame al hermano de Concepción para que la venga a buscar, me pidió hasta quedarse acá y esperar en el local al hermano… Cuando el hermano me dijo que le diera la ubicación para venir a buscar a su hermana, yo dije: ‘Esta es la señora que andan buscando’“, aseguró.

Publicidad

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

