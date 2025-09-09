 “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa - Chilevisión
09/09/2025 22:29

“Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa

Una amiga del ingeniero reveló que su familia había sido víctima de un robo con anterioridad, motivo por el cual tenían planes de mudarse en un futuro cercano.

Publicado por CHV Noticias

Conmoción ha causado el crimen de Hugo Fernández Martínez, ingeniero de 35 años que falleció de un disparo durante un turbazo en su domicilio en Lampa.

El crimen ocurrió la madrugada del lunes, cuando un grupo de desconocidos ingresó a la vivienda y atacó a la víctima, junto a su madre y su hermano mayor.

En ese contexto, este martes, en conversación con Contigo en la Mañana, una amiga del fallecido reveló que este tenía planes de cambiarse de comuna pronto por motivos de seguridad.

Los planes truncados del fallecido en Lampa

Según se dio a conocer tras su muerte, el profesional tenía su propia agencia de publicidad y diseño el logo para la pastelería que su mamá tenía instalada en el domicilio, negocio que ya había sufrido un robo con anterioridad.

Por este motivo, Samanta, amiga de Hugo, reveló en el matinal que la madre del hombre tenía planes de cambiarse próximamente de domicilio junto a él, por motivos de seguridad.

“Ya estaba a punto de vender su casa. Se supone que en marzo se debería haber vendido y sucedió todo esto", lamentó.

Finalmente, añadió que "sus planes de poder irse a una comuna más segura y poder montar su pastelería con su hijo se vieron truncados”.

