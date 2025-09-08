“Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa - Chilevisión

El profesional falleció de un disparo al interior de su domicilio, mientras era víctima de un robo junto a su madre y su hermano mayor.

Como Hugo Fernández Martínez fue identificado el hombre que fue asesinado por delincuentes la madrugada de ese lunes, durante un turbazo en su vivienda en Lampa.

El hombre de 35 años falleció tras recibir un disparo mientras era víctima de un robo junto a su mamá y su hermano de 36 años, quien además tiene diagnóstico TEA.

El hecho causó indignación debido a que tras el crimen los desconocidos huyeron del lugar, logrando robar solo dos celulares.

Víctima fatal de turbazo en Lampa

Hugo Fernández era ingeniero en informática y dirigía su propia agencia de publicidad llamada HFM Works.

Según su propia definición en su perfil de Linkedin, Fernández era un “apasionado por la tecnología, el desarrollo web y la innovación digital”.

Junto a lo anterior, declaraba siempre estar “dispuesto a escuchar con atención a mis clientes, comprender sus necesidades y diseñar un plan de acción a medida”.

Por otro lado, en su perfil de Facebook, sus cercanos dejaron mensajes de despedida: “Hoy me despido con el corazón apretado de ti, Huguito. Siempre quedará en mi memoria tu sonrisa y esa forma tan tuya de decir 'Huguito feliz'. Así quiero recordarte: Lleno de vida, de alegría y de luz”.

“Un increíble ser humano, con tantas virtudes y con tantos consejos valiosos, una persona maravillosa y buen hijo, hermano, tío y amigo”, se lee en otro mensaje.



