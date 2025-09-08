Tragedia en Lampa tras nuevo turbazo: Delincuentes matan en su casa a joven y se llevan solo dos celulares - Chilevisión

Un grupo de antisociales ingresó en la madrugada a un domicilio y disparó contra un joven de 35 años que luego perdió la vida.

Un hombre de 35 años perdió la vida luego de ser baleado en su propia casa por parte de delincuentes que ingresaron al domicilio a través de un turbazo en el barrio de Larapinta en la comuna de Lampa.

Según se informó en el programa "Contigo En La Mañana", los antisociales rompieron la reja e ingresaron a la casa cerca de las 03:30 AM cuando la familia dormía.

Primero atacaron a la dueña de casa y luego se fueron contra los hijos, de 36 y 35 años respectivamente y donde el mayor tiene diagnóstico TEA.

Hugo, el menor, fue víctima de un disparo, tras la cual los delincuentes huyeron del lugar logrando robar solo dos celulares.

La familia señaló que primero llegó seguridad municipal y luego Carabineros, que trasladó al herido hasta a un SAPU, donde se confirmó el fallecimiento.