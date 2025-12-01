“Cada uno en lo suyo”: Ministro Cordero respondió críticas de Jara por conflicto en frontera con Perú - Chilevisión

El titular de Seguridad Pública reconoció "entender eso (las críticas) en el marco de la campaña" y señaló que la preocupación es que "los organismos con competencia en la zona estén operando adecuadamente".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió esta mañana a las críticas que la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dirigió al gobierno por el abultado número de migrantes que buscan abandonar el país en la frontera norte.

"Logro entender eso en el marco de la campaña", expresó en Radio Cooperativa, apuntando eso sí que "a estas alturas, cada uno en lo suyo", pues agregó que "el Gobierno toma sus decisiones".

"A estas alturas los procesos electorales generan inevitablemente críticas a la administración que está ejerciendo", comentó el secretario de Estado.

"Yo creo que lo relevante es que uno ejerza sus atribuciones responsablemente y rinda cuenta de lo que en eso corresponde. Las opiniones que pueda tener el resto, especialmente las personas que están en procesos electorales, me parece que forman parte de las reglas del juego".

Sobre las eventuales repercusiones de las declaraciones de la candidata, recalcó que "yo las tomo como en el contexto del proceso electoral y lo que genuinamente importante para el Gobierno es que los organismos con competencia en la zona estén operando adecuadamente".

Las críticas de Jara al Gobierno por situación en la frontera

Fue el viernes cuando a través de su cuenta de X, la otrora titular del Trabajo y Previsión Social se refirió a las consecuencias que ha generado la militarización de la zona por parte del gobierno peruano.

"La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya", partió declarando en la red social. "Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país".

"Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos. Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas", cerró.