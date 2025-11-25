Ministro Cordero por presencia militar peruana en frontera con Chile: "Tenemos un trabajo muy fluido" - Chilevisión

Durante la mañana de este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la decisión del Estado de Perú de militarizar la frontera con Chile. Al respecto, el titular de Seguridad indicó que existe un trabajo conjunto entre las policías y Fuerzas Armadas de ambos países y que, producto de eso, "los flujos de migrantes se han reducido". Ante la duda de que Chile pueda replicar la decisión, Cordero indicó que "las instituciones y FFAA tienen acciones fronterizas permanentemente en la región.