Ministro Cordero reacciona a reportaje de CHV Noticias y defiende Plan Nacional de Búsqueda - Chilevisión

El secretario de Estado mencionó en un punto de prensa que fue el Plan Nacional de Búsqueda el que permitió obtener información sobre la profesora normalista Bernarda Vera Contardo

El ministro Luis Cordero reaccionó esta mañana al reportaje emitido por CHV Noticias que indagó en la historia de Bernarda Vera Contardo, profesora normalista e integrante del MIR que de acuerdo al informe Rettig habría sido detenida en 1973.

La versión oficial que aparece en dicho informe establece que luego fue fusilada y hecha desaparecer por militares de la dictadura militar en octubre de ese año. Mientras que otra versión señala que nunca fue detenida y huyó a Argentina.

Según relató Sandro Gaete, ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, el Estado chileno supo de que Bernarda Vera podría estar con vida primero en 2007 y luego en 2024, cuando esta información fue reafirmada.

En respuesta, Cordero afirmó que la primera noticia "que obtuve de esto fue cuando la investigadora Pascale Bonnefoy señala que el relato no es consistente, en mayo de 2024, y partir de ese momento se empiezan a enviar los oficios".

"(En) el Plan Nacional de Búsqueda no existen antecedentes de que esa información se conociera por el Estado de Chile a partir del 2007", complementó, para luego hablar del intercambio de información entre Chile y Suecia.

"Hay una cantidad importante de información que ha fluido en comunicaciones reservadas entre los equipos del Plan Nacional de Búsqueda, la Cancillería y el gobierno sueco. Esa información está documentada en todos los oficios enviados desde mayo del 2024".

Cordero reveló que hubo conversaciones entre Chile y Suecia

Sobre ese punto, el secretario de Estado subrayó que "no puedo estar divulgando comunicaciones entre el Estado de Chile y sueco, que han permitido obtener determinado tipo de información".

"Lo que sí quiero decir es que la información que hoy existe sobre Bernarda Vera es producto del Plan Nacional de Búsqueda", añadió, junto con pedir "prudencia y moderación" para abordar el caso.

"Proteger los derechos de las familia de Bernarda Vera en Chile, en particular de su hija, creo que no es solo una obligación de las personas que están a cargo del Plan, sino que también de la forma y modo en que responsablemente los medios de comunicación tratan este tema".

Ministro por pensión recibida por hija de Bernarda

Al ser consultado sobre la pensión del Estado que estaría recibiendo la hija de Bernarda Vera, el ministro reconoció en el punto de prensa que "existen errores".

"El Estado tiene conocimiento que hay muchas víctimas no calificadas o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en el contexto de la Comisión de Verdad y Reconciliación y que luego, producto de la reconstrucción de trayectorias, se ha podido detectar que existen errores".

Por otra parte, "de las personas que originalmente fueron calificadas, hay muchas otras que han sido calificadas con posterioridad. Y la manera en que han terminado siendo calificadas con posterioridad es producto de sentencias judiciales".

Aun así, explicó que "no es posible hoy en Chile, después de haber cerrado el informe Rettig, calificar administrativamente o retirar del listado a víctimas de desaparición forzada".

"Entendemos que ella (la hija de Bernarda) y su familia han actuado no solo de buena fe sino que con total desconocimiento de esta situación. A mí me parece que hay un aspecto de respeto en que todos debiéramos actuar prudentemente", dijo Cordero.

"Determinar con posterioridad, entonces, (las pensiones) han sido bien o mal pagadas, es una investigación posterior, tiene que ver con un asunto civil", concluyó.

Gobierno respaldó al ministro de Justicia

Finalmente, durante la vocería de Gobierno realizada desde el Palacio de La Moneda, la ministra Camila Vallejo respaldó al ministro de Justicia ante solicitudes de renuncia que han surgido esta jornada desde la oposición.

"Obviamente el gobierno cuenta con el Ministerio de Justicia y con el ministro en particular, porque está llevando a cabo este importante plan (Nacional de Búsqueda)", declaró.

"El presidente de la República es el que evalúa siempre la continuidad de sus ministros, no la oposición, no la derecha, menos en contextos electorales donde siempre, por cada crítica, lamentablemente vemos solicitudes de renuncia".