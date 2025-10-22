 Mauricio Ortega debe volver a la cárcel: Vuelco en libertad condicional del agresor de Nabila Rifo - Chilevisión
22/10/2025 16:23

Mauricio Ortega debe volver a la cárcel: Vuelco en libertad condicional del agresor de Nabila Rifo

El condenado agresor de la mujer estaba bajo libertad condicional. Sin embargo, la Corte de Coyhaique determinó la reevaluación de la medida.

Publicado por CHV Noticias

Vuelco en la controversial libertad condicional de Maurico Ortega: El hombre condenado por las agresiones contra Nabia Rifo deberá volver al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Lo anterior, luego de que la Corte de Coyhaique acogiera el recurso de amparo interpuesto por Sernameg, por lo que se deberá reevaluar su libertad condicional. 

De momento, deberá reingresar a la cárcel a la espera de la nueva determincación de la justicia.

Desde el tribunal indicaron que la "Corte de Coyhaique acoge recurso de amparo interpuesto por Sernameg y ordena realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega con la debida notificación previa de la víctima".

Junto a esto, detallaron que "el condenado debe reingresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén".

Fue el 7 de octubre cuando la Corte de Apelaciones de Coyhaique informó de la libertad condicional contra el condenado por el ataque Rifo, según indicaron, por haber cumplido más de la mitad de la condena y estar en prisión preventiva desde el 2017.

Lo anterior, tras la reducción de condena a prisión de 26 a 18 años determinada por la Corte de Suprema del 2017.

