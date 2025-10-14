 Podría volver a la cárcel: Corte declaró admisible recurso para revertir libertad de Mauricio Ortega - Chilevisión
14/10/2025 12:44

Podría volver a la cárcel: Corte declaró admisible recurso para revertir libertad de Mauricio Ortega

El SernamEG presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para evitar la liberación del agresor de Nabila Rifo, luego de que se le concediera la libertad condicional el pasado 7 de octubre.

La Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible el recurso de amparo presentando por Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), con el que se busca revertir la libertad condicional Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo.

La institución valoró la decisión del tribunal a través de una declaración pública en la que destacaron que se haya declarado admisible el recurso de amparo presentado por este Servicio en favor de la víctima, el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”.

“Reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso”, añadieron. 

En esa línea, también reafirmaron “nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”.

Mauricio Ortega recibió la libertad condicional 

El pasado 7 de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió la libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el ataque a su expareja Nabila Rifo.

El brutal episodio ocurrió en mayo de 2016 cuando la víctima tenía 29 años. Producto del ataque, la mujer perdió ambos ojos.

En 2017 Ortega fue condenado a 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, otros 4 años por lesiones graves y 541 días por violación de morada, los que estaba cumpliendo en la cárcel de Puerto Aysén.

