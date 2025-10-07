Conceden libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por agresión a Nabila Rifo - Chilevisión

La justicia otorgó el beneficio al sujeto, quien desde alrededor de 9 años cumple su pena en la cárcel en Puerto Aysén.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió la libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el ataque a su expareja Nabila Rifo en 2016, hecho por el que quedó ciega.

La medida fue revisada por la Comisión de Libertades Condicionales del tribunal de alzada, que se encargó de revisar las postulaciones de 35 internos.

Recordemos que Ortega fue condenado por los delitos de lesiones graves gravísimas y violación de morada, hechos que ocurrieron el 11 de julio de 2017.

Desde entonces, permaneció privado de libertad por poco más de nueve años, alrededor de la mitad de la pena por la que fue sentenciado.

"Se ha resuelto conceder el beneficio de libertad condicional a los internos que se indican, de las unidades penales que se señalan, con cédulas de identidad que se mencionan, para su control reglamentario en las localidades que se expresan", dice una resolución firmada por la ministra Natalia Rencoret.