 Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado” Emergencia sanitaria a metros de hospital en San Bernardo: Se rompió matriz con aguas servidas Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/10/2025 09:59

Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo?

Varias reacciones ha generado el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que acogió 24 solicitudes de libertad condicional, entre ellas la del condenado a 18 años por el ataque a Nabila Rifo.

Publicado por CHV Noticias

Varias reacciones ha generado el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que acogió 24 solicitudes de libertad condicional, entre ellas la de Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el ataque a Nabila Rifo.

Sin especificar en el caso de Ortega, la Comisión de Libertad Condicional del mencionado tribunal explicó que, dentro de los requisitos para acceder a este beneficio, se encuentran:

  • Tiempo de pena cumplida (la mitad o dos tercios)
  • Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal
  • Contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Cabe recordar que la brutal agresión se registró en mayo de 2016 cuando Nabila Rifo tenía 29 años. Producto del ataque, la mujer perdió ambos ojos.

En una primera instancia, Ortega fue condenado a 25 años de prisión en 2017. Luego, su pena fue rebajada tras un fallo de la Corte Suprema donde desestimó la existencia de femicidio frustrado.

Ante esto, fue condenado a 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, otros 4 años por lesiones graves y 541 días por violación de morada.

Actualmente, el hombre estaba cumpliendo sentencia en la cárcel de Puerto Aysén, donde llevaba ocho años y dos meses desde la lectura de condena, además del tiempo en prisión preventiva.

Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reaccionó al fallo y destacó que "la nueva ley 21.675 precisamente nos ha permitido que casos como el de Mauricio Ortega contra Nabila Rifo tengan una calificación jurídica adecuada, que es femicidio frustrado".

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que "lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe".

"Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

08/10/2025

Se viene eliminación en Fiebre de Baile: Los 4 famosos que quedaron en riesgo

Los perdedores de los duelos del pasado domingo se enfrentaron para evitar la eliminación. Sin embargo, cuatro participantes fueron los peores evaluados y arriesgan dejar la competencia.

08/10/2025

“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025
Publicidad