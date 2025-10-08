Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? - Chilevisión

Varias reacciones ha generado el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que acogió 24 solicitudes de libertad condicional, entre ellas la de Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el ataque a Nabila Rifo.

Sin especificar en el caso de Ortega, la Comisión de Libertad Condicional del mencionado tribunal explicó que, dentro de los requisitos para acceder a este beneficio, se encuentran:

Tiempo de pena cumplida (la mitad o dos tercios)

Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal

Contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Cabe recordar que la brutal agresión se registró en mayo de 2016 cuando Nabila Rifo tenía 29 años. Producto del ataque, la mujer perdió ambos ojos.

En una primera instancia, Ortega fue condenado a 25 años de prisión en 2017. Luego, su pena fue rebajada tras un fallo de la Corte Suprema donde desestimó la existencia de femicidio frustrado.

Ante esto, fue condenado a 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, otros 4 años por lesiones graves y 541 días por violación de morada.

Actualmente, el hombre estaba cumpliendo sentencia en la cárcel de Puerto Aysén, donde llevaba ocho años y dos meses desde la lectura de condena, además del tiempo en prisión preventiva.

Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reaccionó al fallo y destacó que "la nueva ley 21.675 precisamente nos ha permitido que casos como el de Mauricio Ortega contra Nabila Rifo tengan una calificación jurídica adecuada, que es femicidio frustrado".

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que "lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe".

"Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique", agregó.