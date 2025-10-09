Matthei sobre Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites y llegue a ser presidente” - Chilevisión

La candidata presidencial de Chile Vamos arremetió contra su contendor electoral. "Obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites", declaró.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este jueves a su contendor José Antonio Kast y transparentó su "miedo" ante lo que podría ser un eventual gobierno del abanderado del Partido Republicano.

"Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me dan miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegue a ser presidente. Eso, sí, me complica", reconoció la exalcaldesa de Providencia en Rock & Pop.

En esa línea, también abordó las noticias falsas difundidas en la previa de las elecciones presidenciales 2025 vinculadas con su salud mental que, supuestamente, divulgaron adherentes del candidato en redes sociales, donde entre otras cosas afirmaron que padece alzheimer.

"Nunca ha dicho, 'pucha, lo siento, nunca ha dicho, esto no puede suceder'", dijo Matthei. "Encontré una bajeza, que todavía me cuesta entender, que alguien que además ha dicho que ellos no atacarían a gente que no son sus rivales, me hayan atacado de esa manera", añadió.

Evelyn Matthei sobre Kast: "Hay límites"

Matthei dijo también estar decepcionada de Kast, no como político, sino como persona: "Está bien, todos tenemos ganas de ganar, todos tenemos ganas de que a nuestros diputados y candidatos a diputados y senadores les vaya bien".

"Pero hay límites. Entrar a intervenir un video para que parezca que tú estás ya en una condición mental que es incompatible con ser presidente, eso no es un ataque de redes sociales (...) eso ya es una cosa totalmente distinta, otra categoría".

Aún así declaró sentirse optimista respecto a los comicios del próximo 16 de noviembre, pues dijo estar confiada en que pasará al eventual balotaje, que está fijado para 14 de septiembre.

"Yo estoy bien, estoy entretenida, creo que vamos a ganar, vamos a pasar la segunda vuelta", subrayó la candidata en la entrevista.