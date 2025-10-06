La mujer que aparece con Kast en esta foto no es Claudia Rey, hija de Bernarda Vera: Se trata de Sonja del Río, CORE de Santiago - Chilevisión

En redes sociales, el debate tomó otros rumbos. Distintos usuarios declararon que la hija chilena de Bernarda Vera, Claudia Cecilia Rey, sería simpatizante del Partido Republicano, dirigido por el candidato a la presidencia José Antonio Kast.

El domingo 28 de septiembre, Chilevisión emitió un reportaje acerca de la chilena Bernarda Vera Contardo, quien figura como desaparecida desde 1973. Tras una larga investigación, el canal de televisión reveló que la mujer estaría viviendo en Mar del Plata, Argentina.

Este caso causó un remezón político en el país: la oposición solicitó a Contraloría fiscalizar el Plan de Búsqueda y reparaciones, oficializado en 2023 por el presidente Gabriel Boric, y el Partido Nacional Libertario presentó una querella en contra del ministro de Seguridad, Luis Cordero, por “eventual responsabilidad en el delito de prevaricación administrativa por omisión”.

En redes sociales, el debate tomó otros rumbos. Distintos usuarios declararon que la hija chilena de Bernarda Vera, Claudia Cecilia Rey, sería simpatizante del Partido Republicano, dirigido por el candidato a la presidencia José Antonio Kast. Esto a partir de capturas de su perfil en Facebook, el cual tiene de portada desde 2022 la frase “Rechazo Popular”, en referencia al plebiscito que se celebró ese año que buscaba reemplazar la Carta Magna escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Pero el 2 de octubre, usuarios en X, Instagram y Facebook (1, 2) han difundido una foto en la que, supuestamente, Claudia Cecilia Rey aparece junto a José Antonio Kast. Las publicaciones incluyen la descripción: “Cecilia Rey Vera, hija de Bernarda Vera. Como ven, muy mal acompañada”. A la fecha, los contenidos superan los dos mil compartidos.

Algunas entradas mencionan: “La que cobra la pensión que no corresponde”, en alusión a una supuesta pensión estatal que recibiría Claudia Cecilia Rey como familiar de una víctima de la dictadura.

La dictadura de Pinochet dejó unas 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos. De los 1.469 desaparecidos, solo se han podido hallar, identificar y entregar los restos de 307 personas. Más de 38.000 personas fueron torturadas, según datos oficiales.

En 1992, la ley 19.123 estableció una pensión mensual de reparación para familiares de los desaparecidos o ejecutados por razones políticas durante la dictadura.

Sin embargo, y contrario a lo que afirman las entradas, la mujer posando con Kast no es la hija de Bernarda Vera.

La mujer que aparece con Kast no es la hija de Bernarda Vera

Para conocer la procedencia de la imagen, realizamos una búsqueda inversa en Google Lens. Esto nos condujo a un video publicado el 13 de octubre de 2024 en la cuenta de Instagram de Sonja del Río, actual Consejera Regional (CORE) de Santiago por el Partido Republicano.

“Gracias José Antonio Kast por confiar en mí para estas elecciones municipales”, se lee en la descripción del video. En la secuencia , Kast endosa a la entonces candidata a CORE: “en Santiago 2, les pido que apoyemos con fuerza a Sonja del Río, nuestra candidata a Consejera Regional”.

Tras la viralización de la imagen, el viernes 3 de octubre la CORE se refirió a la desinformación que circula en redes. A través de su perfil de X, compartió una de las publicaciones que dieron pie a esta verificación y señaló: “mi nombre es Sonja Del Río y soy la persona que muestras en esta imagen. Te agradecería de sobre manera rectificar esta información que es incorrecta con el fin de evitarte denuncias posteriores”.

Gracias https://t.co/ph755fYj1Y — Sonja del Río Becker 👮💚👮 (@Sonjitarockstar) October 3, 2025

En base a la información expuesta anteriormente, calificamos como falso que la imagen viral muestra a Claudia Cecilia Rey, hija de Bernarda Vera, junto a José Antonio Kast. En realidad, la captura corresponde a un fotograma de un video publicado por la Consejera Regional Sonja del Río. Además, la misma CORE se refirió al tema en su perfil de X: “soy la persona que muestras en esta imagen”.