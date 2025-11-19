 “Estamos devastados”: El desgarrador mensaje de amigo de una de las víctimas de la tragedia de Torres del Paine - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/11/2025 18:18

“Estamos devastados”: El desgarrador mensaje de amigo de una de las víctimas de la tragedia de Torres del Paine

Christian Aldrige, tuvo sentidas palabras producto de la muerte de Victoria Bond en la trágica travesía por la patagonia.

Mucha conmoción ha generado la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, donde fallecieron cinco turistas.  

Dentro de las víctimas, se encuentra la británica Victoria Bond, quien estaba recorriendo el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, correspondiente al circuito Macizo Paine, también denominado como la "O".

Christian Aldrige, sobreviviente y amigo de Bond, publicó en redes sociales un sentido mensaje luego del fallecimiento de la turista inglesa.  

El desgarrador mensaje de amigo de víctima de la tragedia de Torres del Paine

A través de su cuenta de Instagram, Christian Aldrige señaló que "gracias por todos los mensajes, el cariño y el apoyo. Estamos devastados por la pérdida de nuestra querida amiga Victoria".

"Nuestros compañeros excursionistas fueron increíbles y nos apoyaron muchísimo; trabajaron incansablemente en condiciones imposibles. Gracias de nuevo por su amabilidad. Estamos completamente desconsolados", cierra el mensaje Aldrige refiríendose al apoyo recibido en el lugar de la tragedia y frente a los múltiples mensajes de apoyo recibidos.

 
Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025