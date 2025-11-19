“Estamos devastados”: El desgarrador mensaje de amigo de una de las víctimas de la tragedia de Torres del Paine - Chilevisión

Christian Aldrige, tuvo sentidas palabras producto de la muerte de Victoria Bond en la trágica travesía por la patagonia.

Mucha conmoción ha generado la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, donde fallecieron cinco turistas.

Dentro de las víctimas, se encuentra la británica Victoria Bond, quien estaba recorriendo el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, correspondiente al circuito Macizo Paine, también denominado como la "O".

Christian Aldrige, sobreviviente y amigo de Bond, publicó en redes sociales un sentido mensaje luego del fallecimiento de la turista inglesa.

El desgarrador mensaje de amigo de víctima de la tragedia de Torres del Paine