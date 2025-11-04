“Eres una vergüenza”: El fuerte cruce entre Eduardo Artés y Johannes Kaiser en Debate Presidencial - Chilevisión

Durante esta jornada se llevó a cabo el penúltimo debate presidencial antes de la primera vuelta del próximo domingo 16 de noviembre.

Este martes se llevó a cabo el debate presidental de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde ahora solo queda el del próximo lunes de Anatel antes de la primera vuelta programada para el domingo 16 de noviembre.

En el encuentro entre los ocho candidatos se produjo un fuerte cruce entre dos de ellos: Eduardo Artés y Johannes Kaiser cuando opinaban sobre la violencia en liceos emblemáticos.

Todo partió cuando Artés señaló que "el día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo ser profesor", ahí, Kaiser utilizó su derecho a réplica para afirmar: "Señor Artés, el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos es en sí un delito".

"Nosotros vamos a investigar y queremos que nuestra inteligencia esté a la altura de investigar qué organizaciones políticas y sociales están detrás, son los adultos responsables de lo que está pasando en nuestros colegios emblemáticos", agregó el candidato del Partido Nacional Libertario.

"Eres una vergüenza" fue parte de la respuesta de Eduardo Artés

"Es una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser en relación a los alumnos. No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza", fue la enérgica respuesta de Artés.

Luego Kaiser replicó con "a usted se le va a aplicar la ley", donde Artés acusó que hace tiempo lo ha estado amenazando con cárcel el diputado.

"Ten cuidado. Tú estás cometiendo delitos. Estás amenazando todo el día. No amenaces", cerró