Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad” - Chilevisión

El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, comunicó que aprobó las solicitudes de ambos comandos presidenciales. "Deberán regirse por el mismo protocolo", afirmó.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó este lunes que autorizó la realización de dos cierres de campaña en la comuna.

Se trata de los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC) y Johannes Kaiser (PNL). A través de X, la máxima autoridad comunal afirmó que ambos eventos "deberán regirse por el mismo protocolo".

"Las actividades cuentan con los permisos y coordinación, y tendrán toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización", aclaró.

Asimismo, el edil sostuvo que "en Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible".

"Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos", cerró.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el sector específico en que se desarrollarán ambos eventos.