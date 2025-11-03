 Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad” - Chilevisión
Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina El antecedente que cambió todo: Fotógrafo asesinado en La Reina sufrió extraña intoxicación en 2024 ¿Quién pasará a segunda vuelta? Pepe Auth analiza el desempeño de los candidatos presidenciales 2025 "Se contradice": Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina A casi 6 años del Caso Hércules 130: Familiares acusan presuntas negligencias de la FACH
03/11/2025 18:08

Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad”

El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, comunicó que aprobó las solicitudes de ambos comandos presidenciales. "Deberán regirse por el mismo protocolo", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó este lunes que autorizó la realización de dos cierres de campaña en la comuna.

Se trata de los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC) y Johannes Kaiser (PNL). A través de X, la máxima autoridad comunal afirmó que ambos eventos "deberán regirse por el mismo protocolo".

"Las actividades cuentan con los permisos y coordinación, y tendrán toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización", aclaró.

Asimismo, el edil sostuvo que "en Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible".

"Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos", cerró.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el sector específico en que se desarrollarán ambos eventos.

