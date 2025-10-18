Kaiser se querella contra Parisi tras calificarlo de “limitado intelectualmente” - Chilevisión

Además, en algunos medios nacionales, Franco Parisi acusó al diputado de actos que son "casi un intento de corrupción".

El diputado y candidato presidencial, Johannes Kaiser (PNL), presentó una querella en contra de Franco Parisi (PDG) por el delito de injurias y calumnias graves cometidas por escrito y con publicidad.

En el documento se detalla que el candidato del PNL solicita "condenarlo al máximo de las penas que para dichos delitos establece la ley", y desmiente los dichos del contendor del Partido de la Gente (PDG).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dice la querella de Kaiser en contra de Parisi?

Según detalla el documento, esto ocurre a raíz de unas declaraciones que Parisi emitió el pasado 2 de octubre en algunos medios nacionales, donde se informa que Kaiser había solicitado un permiso sin goce de sueldo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados por lo que resta de campaña.

De acuerdo a la querella, Parisi habría afirmado que Kaiser "es bastante limitado intelectualmente, es una corrupción lo que está haciendo", dado que anteriormente lo había acusado de ejercer su campaña utilizando la dieta y asignaciones parlamentarias.

"Ha sido una frescura, casi un intento de corrupción. Desde agosto que ha estado recorriendo todo Chile, usufructuando de la dieta parlamentaria", recoge la querella.

Al respecto, el diputado menciona en el documento que "estas expresiones, emitidas a través de medios de comunicación masiva de alcance nacional, fueron ampliamente difundidas y replicadas, causando un grave perjuicio a mi honra y reputación, tanto en su dimensión personal como en mi calidad de autoridad pública y candidato a la más alta magistratura de la Nación".

En esa misma línea, en la querella de Kaiser se indica que "la afirmación del querellado es absolutamente falsa. Jamás he utilizado mis asignaciones para fines de campaña electoral, habiendo cumplido siempre con la estricta normativa que rige el uso de los recursos fiscales".

Finalmente, su defensa señala que ambos delitos fueron cometidos por Franco Parisi en calidad de autor directo e inmediato en grado de desarrollo de consumados, por lo que exige la pena máxima en ambos casos.

Esto refiere a la pena de reclusión menor en su grado mínimo para el delito de calumnias, con una multa equivalente a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que corresponde a $692.650 pesos.

Por el delito de injuria grave, solicita la pena de reclusión menor en su grado medio, multa de 20 UTM, correspondiente a $1.385.300, sumado a pagar los gatos del juicio.