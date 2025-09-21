 Encuesta Cadem: Jeannette Jara mantiene la delantera y Kast y Matthei van a la baja - Chilevisión
Encuesta Cadem: Jeannette Jara mantiene la delantera y Kast y Matthei van a la baja
21/09/2025 19:37

Encuesta Cadem: Jeannette Jara mantiene la delantera y Kast y Matthei van a la baja

Según los datos revelados este domingo, la exministra alcanza un 26% de apoyo frente al 24% del representante republicano, quien ha retrocedido seis puntos en dos meses en su camino a La Moneda.

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, sitúa a Jeannette Jara al frente de la carrera presidencial. 

Con un 26% de las preferencias, la candidata del oficialismo se consolidó por otra semana en el primer lugar, pero presenta una ligera caída en la proporción de votantes que aseguran tener decidido apoyarla, pasando de 34% a 25% en las últimas seis semanas.

De cerca aparece José Antonio Kast, quien alcanza un 24% de respaldo, pero registra una baja de seis puntos en los últimos dos meses. 

La tercera posición la ocupa Evelyn Matthei con un 16% de apoyo, bajando dos puntos respecto a la medición anterior.

Más atrás quedaron Franco Parisi (PDG) con 11%, Johannes Kaiser (PNL) con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 5%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés también con 1%.

Próximo presidente de Chile

Ante la pregunta sobre “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, José Antonio Kast mantiene el liderato aunque bajó de un 38% a un 37%.

Le siguen Jeannette Jara (29%), Evelyn Matthei (10%), Franco Parisi (10%) y Johannes Kaiser (5%).

