Encuesta Cadem: Jeannette Jara mantiene la delantera y Kast y Matthei van a la baja - Chilevisión

Según los datos revelados este domingo, la exministra alcanza un 26% de apoyo frente al 24% del representante republicano, quien ha retrocedido seis puntos en dos meses en su camino a La Moneda.

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, sitúa a Jeannette Jara al frente de la carrera presidencial.

Con un 26% de las preferencias, la candidata del oficialismo se consolidó por otra semana en el primer lugar, pero presenta una ligera caída en la proporción de votantes que aseguran tener decidido apoyarla, pasando de 34% a 25% en las últimas seis semanas.

De cerca aparece José Antonio Kast, quien alcanza un 24% de respaldo, pero registra una baja de seis puntos en los últimos dos meses.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La tercera posición la ocupa Evelyn Matthei con un 16% de apoyo, bajando dos puntos respecto a la medición anterior.

Más atrás quedaron Franco Parisi (PDG) con 11%, Johannes Kaiser (PNL) con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 5%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés también con 1%.

📊#Cadem En tercer lugar se ubica @evelynmatthei con 16% (-2pts), seguida por @ParisiPDG con 11%, @Jou_Kaiser con 9% (+1pto), @MayneNicholls con 5% (+2pts), @marcoporchile con 1% y @artes_oficial con 1%

➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S

Todos los datos en un solo lugar

#PlazaPublica pic.twitter.com/IeedfNNMv2 — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 21, 2025

Próximo presidente de Chile

Ante la pregunta sobre “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, José Antonio Kast mantiene el liderato aunque bajó de un 38% a un 37%.

Le siguen Jeannette Jara (29%), Evelyn Matthei (10%), Franco Parisi (10%) y Johannes Kaiser (5%).