Estos son los 13 partidos políticos que arriesgan ser disueltos tras las Elecciones 2025 - Chilevisión

En este escenario cayeron todos los partidos que no consiguieron el 5% de los sufragios válidos en la elección o al menos cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas.

Luego de los resultados de estas elecciones parlamentarias, son varios los partidos políticos que arriesgan ser disueltos legalmente, esto, luego de no alcanzar los requisitos mínimos para no caer en la causal.

La Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estipula que un partido conserva su personalidad jurídica si:

Alcanza el 5% de los sufragios válidos en la elección

válidos en la elección Consigue al menos cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas

Estos son los 13 partidos políticos que arriesgan ser disueltos

De acuerdo a los resultados en estas elecciones parlamentarias 2025, los partidos políticos que podrían ser disueltos son los siguientes:

Partido Ecologista Verde (PEV).

Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Acción Humanista (AH).

Evolución Política (Evópoli).

Amarillos.

Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR).

Partido Alianza Verde Popular.

Partido Radical de Chile.

Partido Popular.

Partido Igualdad.

Demócratas.

Partido Social Cristiano.

Partido Humanista.

Hasta el momento, el único partido político que se ha referido a su disolución es Evópoli, quienes señalaron: "No hemos sido capaces de interpretar el sentir mayoritario de la ciudadanía, y aquello nos interpela a corregir el rumbo y trabajar con humildad por renovar nuestro proyecto político".