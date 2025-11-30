Dictan prisión preventiva para acusado de acosar a adolescente en Osorno - Chilevisión

El sujeto había sido detenido el pasado miércoles, luego de que la hermana de la joven denunciara a través de redes sociales que estaba siendo hostigada hace dos meses.

El Tribunal de Garantía de Osorno dictaminó este domingo la prisión preventiva para César Vivas Becerra, ciudadano venezolano de 30 años, imputado por acosar a una joven.

La hermana de la menor de 16 años había denunciado la situación a través de la cuenta de Instagram en la que suelen subir contenido, asegurando que junto a su familia eran acosados hace dos meses por el sujeto.

Dentro del video relata “Hay un hombre que está acosando a mi familia y especialmente a mi hermana menor, la Mabel. Un día, de la nada, recibimos flores y chocolates de un tipo llamado Alejandro. Nosotros no conocíamos a Alejandro y ni idea cómo supo dónde vivíamos”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El imputado fue formalizado por presentar un peligro para la víctima, su familia y la sociedad en general, además de un inminente riesgo de fuga.

Frente a esto, el Fiscal José Vivallo señaló que "se comunicaron cargos por amenazas reiteradas, usurpación de identidad, trato degradante y difusión de material pornográfico".

El sujeto, además, mantenía una orden de arresto vigente en Colombia por delitos similares.