Familia chilena denunció calvario por supuesto acosador en Osorno: Joven expuso caso en redes - Chilevisión

20/11/2025 12:21

Familia chilena denunció calvario por supuesto acosador en Osorno: Joven expuso caso en redes

A través de Instagram, Belén Castillo dio a conocer que su familia estaría siendo acosada hace dos meses por un sujeto desconocido. Incluso, acusó un presunto intento de retirar a su hermana menor del colegio.

Publicado por CHV Noticias

Impacto ha causado en redes sociales la denuncia de una joven chilena, cuya familia estaría siendo acosada hace dos meses por un sujeto desconocido.

A través de Instagram, Belén Castillo publicó un video a través de la cuenta de Instagram, donde suele subir contenido junto a su hermana Mabel.

Familia chilena

En el registro, reveló que su hermana ha sido víctima de acoso constante por un sujeto, identificado como César Alejandro Vivas Becerra, de nacionalidad colombiana.

Hay un hombre que está acosando a mi familia y especialmente a mi hermana menor, la Mabel. Un día, de la nada, recibimos flores y chocolates de un tipo llamado Alejandro. Nosotros no conocíamos a Alejandro y ni idea cómo supo dónde vivíamos”, partió diciendo.

La pareja de Mabel comenzó a recibir amenazas que poco a poco fueron subiendo de nivel. “Eso no fue suficiente, después se volvió más hostigante, más amenazas, más mensajes, más cuentas falsas”, continuó.

Incluso, el hombre intentó retirar a la menor desde su colegio enviando un correo electrónico falso al establecimiento.

Habla familia afectada

“Yo creo que les va a tocar estar todos los días con ella pa’ arriba y pa’ abajo. Ayer no pude porque su papá se puso agresivo. Igual en cualquier momento la veo por ahí sola”.

Ese fue uno de los audios que envió el individuo a la familia, luego de tener un tenso encuentro con el padre de la adolescente.

En conversación con Contigo en la Mañana, Belén señaló que "en un momento pensamos que era un tipo que andaba puro molestando, pero cuando empezó a mandar fotos afuera del liceo y amenazando al pololo de mi hermana, ahí es cuando nos preocupamos".

"Sentimos que la PDI se ha demorado demasiado. No sé si están esperando que le pase algo a alguien de mi familia para poder actuar", agregó.

Castillo explicó por qué decidió subir esta "funa" en redes sociales. "Nada te asegura que este tipo vaya a hacer algo en contra de nosotras y nosotros, entonces hay que tomar acción lo antes posible", dijo.

