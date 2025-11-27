 “Es un alivio brutal”: Hermana de adolescente acosada reacciona a la captura del hombre - Chilevisión
27/11/2025 07:36

“Es un alivio brutal”: Habla hermana de adolescente acosada en Osorno tras captura del hombre

Belén Castillo, joven que expuso el impactante caso en redes sociales, reaccionó a la captura del hombre en la Carretera Austral. "Han sido unos días brutalmente estresantes", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este miércoles fue detenido César Vivas Becerra, ciudadano extranjero que se mantenía prófugo tras ser denunciado por acoso a una menor de 16 años en Osorno.

A través de Instagram, Belén Castillo, hermana de la adolescente afectada y quien expuso el caso en redes sociales, publicó un video después de la captura del hombre en la Carretera Austral.

"Finalmente, César Alejandro Vivas Becerra fue detenido por la PDI. Es un alivio brutal y la razón por la que hago el video no es solamente para darles la noticia, sino que también para agradecerles", partió diciendo.

Habla hermana de víctima de acoso en Osorno

La joven afirmó que "nada de esto habría sido posible si ustedes no ayudaban a difundir esto. Gracias por sus mensajes de apoyo, su preocupación también".

Recordemos que el caso se dio a conocer tras un video publicado por Belén, donde detalló cómo este hombre, de un día para otro, comenzó a hostigar a su hermana y a toda su familia.

"Vi tanta gente preocupada porque yo mostraba mi cara, pero seamos sinceros: Si yo hubiese hecho esto de forma anónima, ¿ustedes creen que hubiese tenido el mismo impacto?", planteó.

Castillo reconoció que "han sido unos días brutalmente estresantes. Han sido estresantes desde la llegada de este tipo y nosotros no lo queríamos hacer público, pero no nos quedó de otra".

"Recuerden que esto no se acaba aquí, no podemos parar ni dejar de hacer la difusión. Ha sido detenido, pero todavía falta que vaya a juicio y que este tipo pague en prisión. No paremos con la presión (...) Esperemos que este tenga un buen final", añadió.

