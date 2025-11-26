Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno - Chilevisión

Tras la viralización del caso, se conoció que el hombre tenía denuncias en Bogotá, Colombia, por hechos muy similares.

Este miércoles, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI confirmó la detención de César Vivas Becerra, ciudadano extranjero que estaba prófugo tras ser denunciado por acoso a una menor de 16 años en la ciudad de Osorno.

Tras la respectiva denuncia, se emitió una orden de detención en contra del sujeto de nacionalidad venezolana por los delitos de amenaza y porte de arma de fuego, ya que en uno de los tantos mensajes el sujeto mandó fotos de una pistola.

A pesar de que el sujeto era buscado por las policías, sus amenazas y acoso hacia la menor y su familia nunca se detuvieron.

