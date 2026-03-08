Día Internacional de la Mujer: ¿Qué se conmemora este 8 de marzo? - Chilevisión

Hace 49 años que se declaró oficialmente como el Día Internacional de la Mujer, pero detrás existe una serie de hechos que marcaron la historia, donde las mujeres lucharon por la igualdad de derechos y la equidad de género.

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada de reflexión, pero también de reconocimiento y movilización por la igualdad de derechos y la equidad de género.

Esta fecha comenzó a conmemorarse en 1975 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió declararla oficialmente en 1977, a raíz de una serie de hechos que marcaron la historia y que están ligados a movimientos sociales, cuyas protagonistas fueron mujeres.

¿Qué se conmemora este 8 de marzo?

El primero de ellos se remonta a mediados del siglo XIX. En 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, ciudadanas estadounidenses, salieron a las calles congregando a cientos de personas para exigir derechos religiosos, sociales, civiles y políticos, como poder votar.

En 1911 se produjo el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist Factory fire en Nueva York, donde murieron 146 trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes. La tragedia evidenció las precarias condiciones laborales en la industria y se convirtió en un símbolo de las luchas por derechos laborales de las trabajadoras.

En 1917, las mujeres rusas salieron a las calles el último domingo de febrero a exigir "pan y paz" tras la muerte de cientos de soldados en la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, el zar ordenó disparar a las mujeres para acabar con la revolución.

No funcionó y así se dio paso a la "revolución de febrero" que acabó con el régimen del Zar Nicolás II. Así, la ONU destaca otras decenas de hechos que reflejaban la desigualdad de derechos y la lucha por obtenerlos.

Actualmente, se conmemora a todas esas mujeres que históricamente lucharon por combatir esa brecha, pero también se recuerda y reflexiona en torno a quienes murieron por razones de género.

Violencia de género en Chile

Desde 2021 las cifras se han mantenido dentro de un mismo rango, a excepción del femicidio frustrado, cuyos casos solo han ido en aumento desde 2023.

Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en 2025 hubo 44 femicidios consumados, la misma cifra que el año anterior, y 330 femicidios frustrados, 11 más que en 2024.

Por su parte, en 2025 se registraron 70 femicidios tentados y 90 en 2024. Un delito en donde el agresor manifiesta la intención de asesinar y sus acciones van destinadas a ello por razones de género, pero decide no consumarlo.

Actualmente, en lo que va del 2026, ya hay 4 femicidios consumados, 44 frustrados y 13 tentados.

Como cada año en Santiago, esta fecha está marcada por una marcha multitudinaria que recorre la Alameda desde Baquedano hasta Los Héroes.