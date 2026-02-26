Actos anarquistas y femicidio: Las condenas que cumplen los reos que se fugaron desde la Penitenciaría de Santiago - Chilevisión

Tomás González Quezada y Juan Flores Valenzuela, "El Indio Juan", siguen prófugos tras haberse fugado desde la Penitenciaría de Santiago durante la tarde de este miércoles. Los antisociales escaparon vestidos de gendarmes y los funcionarios de dicha institución se percataron de lo sucedido durante un control de rutina al interior del penal, en el que se dieron cuenta de que faltaban dos personas. González Quezada fue condenado a 16 años de cárcel por actos anarquistas y homicidio frustrado contra Carabineros, mientras que Flores Valenzuela fue condenado a presidio perpetuo por el femicidio de una exconviviente.