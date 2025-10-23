Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso - Chilevisión

Según informó la Fiscalía, la indagatoria permitió individualizar al sujeto y emitir una orden de detención que logró su captura ejecutada por Carabineros.

Este jueves, la Fiscalía confirmó la detención de un hombre que habría colaborado en la fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso, hecho ocurrido en agosto pasado.

Según detalló el Ministerio Público, la indagatoria permitió individualizar al sujeto y emitir una orden de detención que logró su captura ejecutada por Carabineros.

El individuo será formalizado durante esta jornada.

La cinematográfica fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso

El 15 de agosto pasado, tres internos de la cárcel de Valparaíso escaparon del recinto a través de un modus operandi tipo "canopy".

En primera instancia, se informó que los reos lograron salir del módulo en el que estaban rompiendo los barrotes de la ventana, para luego fugarse del recinto penal, aunque sin más pistas.

Sin embargo, después se supo que huyeron colgados de un cable de acero, utilizado como tirolesa, desde una de las partes altas de la cárcel.

Los sujetos fueron identificados como Claudio Fornes (34), condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio; Juan González (27), sentenciado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido; y Jairo González (25), condenado por robo con homicidio.

Su captura se concretó la madrugada del sábado 23 de agosto en el sector del peaje El Totoral, comuna de Copiapó.