¿Prófugos extremos? Así fue el escape cinematográfico de tres reos desde la cárcel de Valparaíso - Chilevisión

A varios días de que estallara la noticia de la huida de tres reos, ahora se supo cómo salieron del penal.

Este viernes, la noticia del escape de tres internos de la cárcel de Valparaíso sacudió al país y obligó a un amplio despliegue policial en el perímetro del penal.

Una de las cosas llamativas de este episodio son los graves delitos por los que los tres cumplen condena, incluidos homicidios y tráfico de drogas.

En las últimas horas se sumó un elemento que hizo el caso más llamativo: la forma en la que los tres reos huyeron desde el interior del penal.

¿Cómo escaparon los reos de la cárcel de Valparaíso?

En el programa Contigo en Directo se expusieron detalles sobre el modus operandi empleado por los tres sujetos para escapar, el que habría sido tipo 'canopy'.

En primera instancia, se informó que los reos lograron salir del módulo en el que estaban rompiendo los barrotes de la ventana, para luego fugarse del recinto penal, aunque sin más pistas.

Ahora, se supo que los -ahora- prófugos de la justicia huyeron colgados de un cable de acero, utilizado como tirolesa, desde una de las partes altas de la cárcel.

Todo indica que la cuerda estaba conectada a un vehículo —con encargo por robo— que colaboró con el escape. Fue a bordo del mismo automóvil en el que los tres se dieron a la fuga.

Recordemos que los prófugos son Claudio Fornes (34), condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio; Juan González (27), sentenciado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido; y Jairo González (25), condenado por robo con homicidio.

Por el momento se mantiene la búsqueda de los fugados, aunque aún no hay más información de sus paraderos.

Mira acá el momento: