Detienen en Copiapó a los tres reos prófugos de la Cárcel de Valparaíso - Chilevisión

Durante el operativo, además, fue arrestado un individuo que los transportaba en un automóvil particular a la altura del peaje Troncal, en la Ruta 5 Norte.

La madrugada de este sábado se logró la detención de los tres reos que permanecían prófugos tras escapar de la Cárcel de Valparaíso el pasado 14 agosto, esto gracias a un operativo de la Fiscalía de Valparaíso junto al OS9 de Carabineros.

La captura se concretó a las 01:20 horas en el sector del peaje El Totoral, comuna de Copiapó.

Los aprehendidos fueron identificados como Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda, quienes habían escapado hace poco más de una semana del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Valparaíso.

Hay que recordar que los reos eran catalogados como de alta peligrosidad, dado que dos de ellos estaban condenados a presidio perpetuo calificado por delitos de homicidio.

