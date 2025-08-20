Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó - Chilevisión

La Fiscalía de Atacama comenzó a indagar los antecedentes luego del suicidio de una mujer adulta en Copiapó en 2023. Después de dos años, finalmente se logró acreditar el delito.

La Fiscalía de Atacama obtuvo la primera condena en Chile por el delito de suicidio femicida, desde que comenzó a regir la denominada Ley Antonia.

El fiscal adjunto de Copiapó, Ariel Guzmán Moya, detalló que los antecedentes comenzaron a indagarse luego del suicidio de una mujer adulta en esta ciudad ocurrido en 2023.

“Frente a este deceso y con información entregada posteriormente por familiares de la víctima, la Fiscalía amplió el foco investigativo al existir acciones que calificaban para investigar el nuevo tipo penal de suicidio femicida", indicó el persecutor.

Para lograr la sentencia, la Unidad Especializada de Género de la Fiscalía inició un trabajo con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que incluyó la recopilación de varias pruebas.

Finalmente, las indagatorias lograron acreditar que el condenado -quien era pareja y padre del hijo de la víctima- ejercía violencia física y sicológica contra ella previo a su muerte, por lo que se logró hacer el nexo con el fatal desenlace.

Cabe mencionar que el responsable del delito se mantuvo en prisión preventiva luego de la audiencia de formalización.

La primera condena por suicidio femicida

La directora de Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, manifestó que con esta condena se logró acreditar que los hechos fueron en contexto de violencia de género cometidos de manera sistemática.

“Por esta razón es que hacemos el llamado a mirar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad de sus autores”, señaló.

De esta manera, frente a los antecedentes presentados en un juicio abreviado, el Juzgado de Garantía impuso al condenado la pena de 5 años de presidio, sanción que se cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.