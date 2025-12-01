Demócratas entregó apoyo a Kast para segunda vuelta argumentando “coincidencias programáticas” - Chilevisión

El candidato presidencial republicano aseguró esta mañana que incluiría a fuerzas de Demócratas, Amarillos y sectores de Chile Vamos en caso de un eventual gobierno.

El partido Demócratas entregó este lunes su respaldo al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, argumentando "coincidencias programáticas" de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

"Hay más coincidencias que diferencias", declaró Ximena Rincón, presidenta de la primera colectividad. "Hoy tenemos un gran objetivo que es recuperar el país. Esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile".

"Nosotros creemos en la esperanza, la gente vota por rabia, miedo o esperanza. Queremos invitar a los chilenos a votar por esperanza y votar por José Antonio Kast. Pensemos en el camino que vamos a andar y no en el que vamos a dejar atrás", señaló.

Jorge Tarud, vicepresidente, declaró que "el país vive una situación difícil, la mochila que deja este gobierno al próximo gobierno, nunca se había dado desde el retorno a la democracia. La delincuencia desatada, la inseguridad, y la salud, el desempleo, la tarea por delante es compleja".

Kast sumaría a Demócratas y Amarillos en eventual gobierno

En el encuentro Kast dedicó varios minutos de su intervención a subrayar que en un eventual gobierno sumará a las fuerzas que se han sumado a su campaña. Así lo manifestó cuando le preguntaron si incluiría a Demócratas, Amarillos y sectores de Chile Vamos.

“¿Le cabe alguna duda que va a ser así? Este va a ser un gobierno, no de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos”, contestó el candidato.

"Esto no es el apoyo de un partido, es de personas que ejercen un liderazgo dentro de un partido, respetando a otros que dentro del mismo partido pueden tener legítimas diferencias", señaló.

También mencionó su reunión con el expresidente Eduardo Frei. "La solicité para que me pudiera explicar cómo recuperar la confianza en nuestro país, después de distintos eventos de cambios constitucionales y que los inversionistas extranjeros no tengan desconfianza".

"Lo que hemos vivido en los últimos años es un gobierno que descalifica a quienes piensan distinto y no escucha cuáles son los problemas reales", cuestionó.