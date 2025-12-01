Excancilleres alertan impacto negativo de propuestas migratorias de Kast y afirman que “carecen de sustento” - Chilevisión

Los exministros Soledad Alvear, Mariano Fernandez, Jose Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola y Ignacio Walker aseguraron que "promete soluciones simples a problemas complejos".

Un grupo de ex ministros de Relaciones Exteriores de Chile publicó este lunes una carta donde sus firmantes expresaron su "profunda preocupación" por las recientes declaraciones del candidato José Antonio Kast en materia migratoria.

Se trata de una misiva firmada por los excancilleres Soledad Alvear, Mariano Fernandez, Jose Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola y Ignacio Walker, donde refieren a los eventuales efectos de las propuestas del republicano "en la dignidad de las personas migrantes".

"Las respuestas del candidato, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática", expusieron en el documento.

Todo esto, además, considerando "el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país".

Advierten tensiones diplomáticas por propuestas de Kast

En la carta los exministros advierten que la situación migratoria en el norte del país "exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos, (...) no planteamientos retóricos que prometen soluciones simples a problemas complejos".

"Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana".

"Derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua", añadieron.

Ex cancilleres entregaron propuestas migratorias

Alvear, Fernández, Insulza, Muñoz, Urrejola y Walker hincieron aclararon que "la inmigración irregular es inaceptable, vulnera la legislación vigente y tensiona gravemente la convivencia nacional, especialmente en las regiones de frontera":

Por lo mismo, entregaron algunas propuestas: fortalecer los canales diplomáticos, activar los comités de frontera, perfeccionar los acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos de regularización y control que se diseñen conjuntamente con Perú y Bolivia.

"Quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación", subrayaron.

"Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión", cerraron la carta.