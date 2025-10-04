Decretan ALERTA temprana preventiva para el Biobío ante posibilidad de trombas marinas - Chilevisión

La directora regional de Senapred en Biobío, Andrea Aravena, hizo un llamado a extremar las medidas de protección y preparación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la región del Biobío tras una serie de avisos meteorológicos que indican condiciones climáticas propicias para la formación de trombas marinas.

Al respecto, la directora regional de Senapred en Biobío, Andrea Aravena, aseguró que la medida comenzó a regir a partir de la noche de este viernes y se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten.

A través de las redes sociales de Senapred, Aravena hizo "un llamado a la comunidad a extremar las medidas de preparación y protección a evitar exponerse a situaciones de riesgo y a mantenerse atentos e informados por los canales oficiales".

Según explicó la autoridad, la medida se implementó luego del aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile "en el cual se prevé el desarrollo de viento normal a moderado que variará entre 20 a 40 kilómetros por hora en la región del Biobío".

Dicha entidad también informó sobre probables tormentas eléctricas, las cuales se desarrollarán en su mayoría durante el día sábado y se esperan precipitaciones de entre 10 y 20 milímetros en la región.

Finalmente, la directora regional precisó: "Estar preparados es tarea de todos".

