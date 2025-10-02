Activan sistema de alerta meteorológica por sistema frontal en Aysén: Reportan caminos inundados - Chilevisión

Un fenómeno meteorológico azota a la región desde el pasado martes. Las lluvias y el viento han traído el aumento de caudales, provocando cortes en caminos.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activado su sistema de alerta a raíz del sistema frontal que desde el martes está azotando a la región de Aysén.
Según el organismo, las alarmas se encendieron por un pronóstico que anticipa "precipitaciones moderadas a fuertes".
El fenómeno, que inició durante la mañana del martes 30 de septiembre, se prolongará hasta la tarde de hoy, jueves 2 de octubre.
A continuación, revisa la cantidad de lluvia y comunas más afectadas:
En esa misma línea, la DMC emitió dos avisos adicionales tanto en Aysén como en Los Lagos, por viento normal a moderado.
Viento:
Otro de los motivos que ha causado preocupación son los cortes y cierre de caminos de manera preventiva o de emergencia por anegamientos.
Esto, pues desde el martes han caído entre 100 y 150 milímetros en zonas como Villa O'Higgins, Laguna San Rafael o Caleta Tortel.
El aumento de los caudales ha provocado cortes en vías como la Carretera Austral (Ruta 7), así como la Ruta X-728 o 7 Norte, entre otras.