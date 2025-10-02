 Activan sistema de alerta meteorológica por sistema frontal en Aysén: Reportan caminos inundados - Chilevisión
02/10/2025 15:48

Activan sistema de alerta meteorológica por sistema frontal en Aysén: Reportan caminos inundados

Un fenómeno meteorológico azota a la región desde el pasado martes. Las lluvias y el viento han traído el aumento de caudales, provocando cortes en caminos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activado su sistema de alerta a raíz del sistema frontal que desde el martes está azotando a la región de Aysén.

Según el organismo, las alarmas se encendieron por un pronóstico que anticipa "precipitaciones moderadas a fuertes".

Sistema frontal en Aysén: Revisa el pronóstico y comunas más afectadas

El fenómeno, que inició durante la mañana del martes 30 de septiembre, se prolongará hasta la tarde de hoy, jueves 2 de octubre.

A continuación, revisa la cantidad de lluvia y comunas más afectadas:

  • Comunas de Aysén, Cochrane, O'Higgins y Campos de Hielo Norte: Monto de precipitaciones estimado entre 20-45 milímetros (30-60cm). 

En esa misma línea, la DMC emitió dos avisos adicionales tanto en Aysén como en Los Lagos, por viento normal a moderado.

Viento:

  • Chiloé y Litoral Interior (Los Lagos): Intensidad estimada de entre 40-60 km/h, con rachas de 70 km/h para el viernes 3 de octubre.
  • Insular Norte (Aysén): Intensidad estimada de entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h para el jueves 2 de octubre.
  • Patagonia Subandina Norte (Aysén): Intensidad estimada de entre 60 y 80 km/h, con rachas de 90 km/h para el jueves 2 de octubre.

Reportan cortes de caminos

Otro de los motivos que ha causado preocupación son los cortes y cierre de caminos de manera preventiva o de emergencia por anegamientos.

Esto, pues desde el martes han caído entre 100 y 150 milímetros en zonas como Villa O'Higgins, Laguna San Rafael o Caleta Tortel.

El aumento de los caudales ha provocado cortes en vías como la Carretera Austral (Ruta 7), así como la Ruta X-728 o 7 Norte, entre otras.

