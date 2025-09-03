Contraloría advierte: Investigan legalidad de sumario por denuncia de tortura en Hospital de Osorno - Chilevisión

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020 y, a pesar de que el recinto asistencial realizó un sumario, no se establecieron sanciones para ninguno de los implicados.

La Contraloría General de la República anunció que analizará la legalidad del sumario en el Hospital de Osorno, luego de que se conociera del caso de tortura a un trabajador.

A través de un comunicado, el organo controlador ordenó “someter extraordinariamente a control de legalidad la resolución de ese hospital con la que se ponga término al sumario”.

El trámite se requirió con el fin de “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho”.

Sumado a eso, la Contraloría señaló que “indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial”.

🔴AHORA | Ordenamos someter extraordinariamente a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario en Hospital Base San José de Osorno. pic.twitter.com/dg2QY099MQ — Contraloría (@Contraloriacl) September 3, 2025

Destapan caso de tortura en Osorno

Este martes quedó al descubierto un caso de torturas a un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital Base de Osorno.

Se trata de un profesional que trabajó en el recinto asistencial entre 2018 y 2020 con motivo de un reemplazo. Durante ese periodo fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

Anteriormente el hecho fue investigado por el hospital a través de un sumario, sin embargo este no estableció sanciones para los implicados.