 Contraloría advierte: Investigan legalidad de sumario por denuncia de tortura en Hospital de Osorno - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 16:58

Contraloría advierte: Investigan legalidad de sumario por denuncia de tortura en Hospital de Osorno

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020 y, a pesar de que el recinto asistencial realizó un sumario, no se establecieron sanciones para ninguno de los implicados.

Publicado por CHV Noticias

La Contraloría General de la República anunció que analizará la legalidad del sumario en el Hospital de Osorno, luego de que se conociera del caso de tortura a un trabajador

A través de un comunicado, el organo controlador ordenó “someter extraordinariamente a control de legalidad la resolución de ese hospital con la que se ponga término al sumario”.

El trámite se requirió con el fin de “verificar que el procedimiento se ajustó a derecho”.

Sumado a eso, la Contraloría señaló que “indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial”.

Destapan caso de tortura en Osorno 

Este martes quedó al descubierto un caso de torturas a un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital Base de Osorno.

Se trata de un profesional que trabajó en el recinto asistencial entre 2018 y 2020 con motivo de un reemplazo. Durante ese periodo fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

Anteriormente el hecho fue investigado por el hospital a través de un sumario, sin embargo este no estableció sanciones para los implicados.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025