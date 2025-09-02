Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno - Chilevisión

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

Un indignante caso de torturas a un trabajador al interior del Hospital Base de Osorno quedo al descubierto este martes.

Se trataría de un profesional con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien hizo un reemplazo en el centro asistencial de la región de Los Lagos entre 2018 y 2020, y fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

El caso, dado a conocer por Radio Bío Bío, dejó en evidencia en el recinto, pese a la realización de un sumario interno, no se desarrollaron sanciones contra los involucrados.

Destapan caso de torturas

En una serie de registros dados a conocer por el mismo medio, se muestra al funcionario siendo sometido a distintos episodios denigrantes: Lo desnudaron, lo quemaron con vapor e incluso, lo raparon en contra de su voluntad.

Las imágenes fueron grabadas por los mismos agresores, quienes fueron captados burlándose de la víctima.

Desde el hospital, confirmaron que, tras tomar conocimiento de los hechos en ese momento, la administración realizó un sumario, sin embargo, “no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.

Sin embargo, en 2024, la dirección del hospital tomó conocimiento de nuevos antecedentes, “por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos”, cerraron en un comunicado.