 Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Lo quemaron con plancha a vapor: Los registros de torturas a trabajador TEA en Hospital de Osorno EXCLUSIVO | Así fueron los videos extorsivos y el lugar donde fue secuestrado el empresario en Rancagua Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen “No llegué a tiempo”: El mensaje de arrepentimiento de la hermana de “Baby Bandito” tras asesinato
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/09/2025 18:27

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Un indignante caso de torturas a un trabajador al interior del Hospital Base de Osorno quedo al descubierto este martes.

Se trataría de un profesional con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien hizo un reemplazo en el centro asistencial de la región de Los Lagos entre 2018 y 2020, y fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

El caso, dado a conocer por Radio Bío Bío, dejó en evidencia en el recinto, pese a la realización de un sumario interno, no se desarrollaron sanciones contra los involucrados.

Destapan caso de torturas

En una serie de registros dados a conocer por el mismo medio, se muestra al funcionario siendo sometido a distintos episodios denigrantes: Lo desnudaron, lo quemaron con vapor e incluso, lo raparon en contra de su voluntad.

Las imágenes fueron grabadas por los mismos agresores, quienes fueron captados burlándose de la víctima.

Desde el hospital, confirmaron que, tras tomar conocimiento de los hechos en ese momento, la administración realizó un sumario, sin embargo, “no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.

Sin embargo, en 2024, la dirección del hospital tomó conocimiento de nuevos antecedentes, “por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

“Este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos”, cerraron en un comunicado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

Lo último

Lo más visto

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

02/09/2025