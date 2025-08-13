 Juvenil de Provincial Osorno presenció asesinato de su padrastro en Concepción - Chilevisión
13/08/2025 16:44

Juvenil de Provincial Osorno presenció asesinato de su padrastro en Concepción

La familia del jugador se encontraba esperando locomoción colectiva cuando fueron abordados por un grupo de sujetos que abrió fuego, hiriendo de muerte al adulto.

Publicado por CHV Noticias

Un jugador juvenil de Provincial Osorno fue víctima de una tragedia familiar al presenciar el asesinato de su padrastro en Concepción, región del Bío Bío.

El hecho ocurrió el martes en el sector de Agua La Gloria, cuando la familia del joven se encontraba esperando locomoción colectiva, momento en que un grupo de sujetos armados bajó de un vehículo. 

Todo indica que tenían la intención de comerter un robo, pero terminaron abriendo fuego e hiriendo a un hombre que murió en el lugar.

Provincial Osorno lamentó crimen

El club informó lo ocurrido a través de un comunicado en donde expresaron su más profunda consternación por los hechos sucedidos ayer martes en la ciudad de Concepción, donde el padrastro de uno de nuestros jugadores de la categoría Sub 15 fue asesinado en presencia del menor, quien, afortunadamente, no sufrió lesiones”.

“Ante este hecho, hemos decidido suspender las actividades programadas para el día de hoy de nuestra categoría Sub 15 y volcarnos en una jornada de reflexión y acompañamiento al jugador y su familia”, señalaron. 

Al respecto, el club recalcó su compromiso con la familia para enfrentar este difícil momento que afecta al juvenil. 

“Nuevamente hacemos el llamado a la autoridad para tomar medidas efectivas y contundentes para que, de una vez por todas, nuestra comunidad y, sobre todo nuestros niños, no deban verse enfrentados a hechos de violencia tan brutales”, lamentaron. 

