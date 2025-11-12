La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía - Chilevisión

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

Como Robinson René Saunders González, también apodado como "El Cebolla", fue identificado el hombre de 33 años de nacionalidad chilena que hasta ahora es el único detenido por el homicidio de Valentina Alarcón Molina, la joven de 26 años que fue hallada sin vida en La Pintana.

El arresto tuvo lugar esta mañana y los detalles sobre el operativo los entegó el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas, quien señaló que el imputado está vinculado con "la violación con homicidio de Valentina".

Posteriormente, en la respectiva audiencia de formalización Saunders fue imputado por los delitos de secuestro con femicidio y robo con homicidio. En el tribunal se revelaron nuevos antecedentes sobre el caso.

Víctima habría ido al domicilio a comprar droga

Una de las teorías que baraja la PDI es que Alarcón concurrió a esa casa para comprar droga. "La víctima llega a la población El Castillo, de la comuna de La Pintana, puntualmente a un domicilio en el cual habrían ocurrido los hechos", dijo el detective.

Uno de los antecedentes clave es que su celular emitió como última ubicación una intersección ubicada pocas cuadras de donde fue encontrado su cuerpo. "El Cebolla", de hecho, es conocido en ese sector por controlar dicho inmueble.

De acuerdo con la policía, aunque es ocupado con frecuencia por ocupas, el inmueble no tiene residentes y es un punto frecuente de venta de drogas. También se indaga su presunto funcionamiento como "casa de tortura".

La hipótesis sobre la muerte de Valentina

La tesis que Fiscalía planteó en la audiencia de formalización de este miércoles es que Valentina fue víctima de una violación antes de ser asesinada en La Pintana.

La mujer habría consumido drogas con Robinson en compañía de un tercero, quien todavía no estaría identificado. El imputado pidió a este potencial testigo que saliera de la casa a comprar con el objetivo de concretar el ataque sexual.

Este testigo regresó y habría presenciado el abuso sexual. La mujer intentó oponer resistencia y fue asfixiada con una bolsa y un cordel por Robinson Saunders, siendo esta la teoría que explicaría su muerte.

Imputado vendió drogas junto al cuerpo de la joven

En la audiencia de formalización del imputado también conocido como "El Colombiano" se reveló que él se encontraba en el domicilio el día que se encontró el cuerpo de Valentina gracias a un operativo de la Policía de Investigaciones.

Sin embargo, al escuchar el amplio contingente policial que se acercaba a la casa para realizar el allanamiento, se dio a la fuga y logró zafar de la justicia por algunas horas. Eso hasta su detención ocurrida esta jornada.

Otro antecedente es que Saunders continuó almacenando, vendiendo y distribuyendo drogas en esa casa aún con el cadáver en descomposición de la joven en el lugar, hecho que agravaría los delitos que se le imputan.